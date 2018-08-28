Прошли испытания нового марсохода для миссии «ЭкзоМарс-2020»

Европейское космическое агентство (ЕКА) и Роскосмос испытали прототип будущего ровера для миссии ExoMars. Испытания проводились для тестирования навигационного программного обеспечения.

Марсоход проверили на качество работы программного обеспечения и навигационной системы.

Напомним, что ExoMars («ЭкзоМарс») — это программа по исследованию Марса, в рамках которой уже была запущена миссия «ЭкзоМарс-2016» в 2016 году.

Сейчас инженеры компаний готовятся к запуску новой миссии, включающей в себя перелетный блок, спускаемый аппарат и марсоход. Недавно была испытана уменьшенная версия ровера ExoMars Testing Rover в условиях, приближенных к марсианским. Испытания прошли в специально подготовленном месте в лаборатории ESA в нидерландском центре.

Важно проверить, как аппарат поведет себя в новой местности. Оказавшись на Марсе, ровер должен будет найти места для бурения на глубину два метра — для поиска следов жизни, возможно, существовавшей на данной планете в прошлом, — сообщается на сайте миссии.

Старт миссии запланирован на июль 2020 года. Предполагается, что запуск произойдет с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Протон-М». На Марс же, согласно расчетам, миссия должна прибыть в марте 2021-го.