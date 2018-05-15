Минобороны сообщило о гибели одного из летчиков Су-34

Российские военные и спасатели обнаружили мертвым одного из членов экипажей двух самолетов Су-34, столкнувшихся накануне днем над акваторией Японского моря. Его находилось на спасательном плоту в ходе продолжающейся поисковой операции, предает «Интерфакс».

Судном, задействованным в поисково-спасательной операции, обнаружен и поднят на борт индивидуальный спасательный плот с телом летчика Су-34 без признаков жизни, — сообщили в пятницу вечером в Министерстве обороны.

В пресс-службе ведомства уточнили, что на данный момент в операции по поиску экипажей задействованы самолеты Ту-142, Ан-12, Ан-30, вертолеты Ми-8, а также пять судов Тихоокеанского флота. Сейчас в район предполагаемого катапультирования экипажей направляются еще 6 кораблей.

Напомним, в пятницу днем Министерство обороны сообщило о соприкосновении фюзеляжей двух многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Дальневосточного командования Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, выполнявших учебные маневры в 35 километрах от берега над акваторией Японского моря.

Всем летчикам удалось катапультироваться. Ранее военные обнаружили штурмана одного из столкнувшихся самолетов. Его эвакуировали в Хабаровск.

Экипаж Су-34 состоит из 2 человек — пилота и штурмана. Спасатели продолжают поиски еще двоих летчиков.