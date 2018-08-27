найти ×
   
  • USD -0.11
    66.33
  • EUR -0.05
    75.58
СохранитьСохранено0
×

-103999

Найдена старейшая копия таблицы Менделеева

Small 8c0837760a
  • 18 января 2019, 18:52
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

В Шотландии обнаружили старейшую копию таблицы Менделеева, напечатанную в 1885 году. Таблицу нашли случайно во время уборки университетской лаборатории, которую не разбирали почти 55 лет.

Мы нашли много потерянных предметов, старую учебную литературу, а также свернутые лекционные материалы, внутри которых спряталась старинная периодическая система химических элементов, — рассказал доктор Алан Айткен из шотландского Сент-Эндрюсского университета.

Исследователи рассказали, что первую схему таблицы Дмитрий Менделеев опубликовал в 1869 году. На первой схеме 63 элемента располагались по 19 рядам и шести столбцам.

Через год таблицу подредактировали и ряды были преобразованы в восемь вертикально расположенных групп, а столбцы превратились в периоды.

Датировать найденный документ удалось на основании представленных в нем элементов: галлий и скандий, открытые в 1875 и 1879 годах, в таблице есть, но нет германия, обнаруженного в 1886 году.

В нижнем углу сохранился штамп «Verlag v. Lenoir & Forster, Wien»: эта венская типография в конце XIX века специализировалась на печати научной литературы. Оставил свой «автограф» и литограф: «Lith. von Ant. Hartinger & Sohn, Wien», — пояснили эксперты.

Чтобы уточнить данные ученые обратились к университетскому архиву. Оказалось, что в октябре 1888 года профессор химии Томас Парди приобрел «Периодическую таблицу, напечатанную в 1885 году, из каталога немецкой фирмы C. Gerhardt». Стоимость покупки составила три золотых марки.

Неудивительно, что заняв пост профессора, ученый следил за последними новейшими достижениями в своей сфере.

Согласно последним данным, найденная таблица — старейшая в Европе, и, возможно, в мире.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас
11035878читать позжечитаю позже
Общество
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов
8144643читать позжечитаю позже

главное

|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

26410977читать позжечитаю позже
|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие27 августа 2018

Откажется ли Индия от российского оружия?

3743988читать позжечитаю позже