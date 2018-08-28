Рождение и смерть солнечной вспышки показали в 3D-анимации

Американские специалисты из Национального центра атмосферных исследований создали подробную анимацию, в которой показан полный жизненный цикл солнечной вспышки.

Компьютерная модель показывает, что происходит за этот короткий период.

Наша модель смогла охватить весь процесс: от накопления энергии в недрах Солнца до ее достижения поверхности, активизации короны и момента высвобождения в солнечной вспышке, — рассказали разработчики.

Как видно на анимации, весь процесс начинается в верхней части конвекционной зоны — примерно на 10 000 километров ниже поверхности Солнца. Затем вихрь поднимается к короне и распространяется на 40 000 километров в солнечную атмосферу.

Разработчики уделили особое внимание изображению, чтобы были отчетливо видны различия в плотности газа, давлении и других характеристиках Солнца.

Авторы новой работы отмечают, что она станет основой для будущих моделей Солнца, помогая своевременно прогнозировать солнечную погоду.



Всего существует пять классов солнечных вспышек, зависящих от мощности рентгеновского излучения. Есть и шкала уровней активности Солнца, которая насчитывает пять значений: зеленый, желтый, оранжевый, красный и фиолетовый.



Вспышки на Солнце — не редкость, поэтому в большинстве случаев астрономы могут предсказать мощность следующей вспышки. Обычно они не оказывают никакого негативного влияния на работу бытовой техники и здоровье человека.

Несмотря на то, что многие люди отмечают свою зависимость от перемены погоды или вспышек на Солнце, еще нет научных исследований, подтверждающих связь погоды и ухудшения состояния здоровья.