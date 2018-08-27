найти ×
   
  • USD -0.11
    66.33
  • EUR -0.05
    75.58
СохранитьСохранено0
×

101710

10+ провокационных иллюстраций, которые изображают современных женщин

Small dd3dc5f883
  • 18 января 2019, 16:06
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Американский художник Корен Шадми (Koren Shadmi) создаёт иллюстрации для многих известных СМИ, участвует в выставках и публикуется в именитых изданиях. С помощью своего творчества мастер любит показывать несовершенство мира, в котором мы живём. Некоторые свои работы он посвящает женщинам и их положению в современном обществе, затрагивая многие социальные вопросы.

1. Белая ворона

2. Кто ты сегодня?

3. Под прицелом

4. Против скидок не устоять

5. Женщина в мужском рабочем коллективе

6. Свадьба под микроскопом

7. Жертва насилия

8. Выздоровление

9. У пластического хирурга

10. Подруги

11. Повышенная социальная тревожность

12. Женщины правят миром. Если хотят

13. И мужчинами

14. А всеми людьми правит интернет

15. Иногда женщина собирает себя по кусочкам

16. Внутри и снаружи

17. Кто следующая жертва?

18. Роботы вместо людей

19. «Ты всё ещё любишь меня?!»

20. Внутренняя работа

21. За чужой счёт

22. Фигура женщины как объект внимания

23. Изнанка гламурной жизни

24. Мать ждёт детей из школы в любую погоду

25. Дочь — отражение матери

26. Женщины могут поражать

27. В поисках своего пути

28. Женщина как трофей для победителя

29. «Слушай только меня»

Как вам, нравится такое творчество?

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
82212229читать позжечитаю позже
Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-12232591читать позжечитаю позже

главное


Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

804462читать позжечитаю позже
|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие27 августа 2018

Откажется ли Индия от российского оружия?

3743988читать позжечитаю позже