10+ провокационных иллюстраций, которые изображают современных женщин

Американский художник Корен Шадми (Koren Shadmi) создаёт иллюстрации для многих известных СМИ, участвует в выставках и публикуется в именитых изданиях. С помощью своего творчества мастер любит показывать несовершенство мира, в котором мы живём. Некоторые свои работы он посвящает женщинам и их положению в современном обществе, затрагивая многие социальные вопросы.

1. Белая ворона

2. Кто ты сегодня?

3. Под прицелом

4. Против скидок не устоять

5. Женщина в мужском рабочем коллективе

6. Свадьба под микроскопом

7. Жертва насилия

8. Выздоровление

9. У пластического хирурга

10. Подруги

11. Повышенная социальная тревожность

12. Женщины правят миром. Если хотят

13. И мужчинами

14. А всеми людьми правит интернет

15. Иногда женщина собирает себя по кусочкам

16. Внутри и снаружи

17. Кто следующая жертва?

18. Роботы вместо людей

19. «Ты всё ещё любишь меня?!»

20. Внутренняя работа

21. За чужой счёт

22. Фигура женщины как объект внимания

23. Изнанка гламурной жизни

24. Мать ждёт детей из школы в любую погоду

25. Дочь — отражение матери

26. Женщины могут поражать

27. В поисках своего пути

28. Женщина как трофей для победителя

29. «Слушай только меня»

Как вам, нравится такое творчество?