В Нижневартовске стали торговать местами в школах

В Нижневартовске объявились мошенники, которые предлагают устроить ребенка в нужную школу за деньги, сообщили URA.RU в городской администрации.

В этом городе уже началась запись детей в первый класс, чем поспешили воспользоваться злоумышленники.

Они пытаются спекулировать на желании родителей устроить своего ребенка в престижную школу, утверждают в мэрии.

«Сегодня набирают обороты в социальных сетях и мессенджерах различные группы, где предлагают родителям некую помощь для того, чтобы они попали точно в то или иное образовательное учреждение», — рассказал изданию директор департамента образования мэрии Эдмонд Игошин.

Он призвал жителей города не вступать в такие группы, поскольку никакой юридической силы они не имеют и к тому же могут создавать возможности для недобросовестных граждан в получении прибыли.

По словам чиновника, запись первоклассников в учебные заведения происходит на общих основаниях. Для этого можно либо воспользоваться порталом «Госуслуги», либо обратиться с заявлением в конкретное образовательное учреждение.

Предполагается, что в 2019 году в школы Нижневартовска пойдут примерно четыре тысячи первоклашек.

Выявленные факты мошенничества чиновники передали в правоохранительные органы для проведения проверки.

Ранее в Минпросвещения рассказали, как изменится школьное образование в России.