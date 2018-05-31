В Нижневартовске стали торговать местами в школах
- 18 января 2019, 14:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Нижневартовске объявились мошенники, которые предлагают устроить ребенка в нужную школу за деньги, сообщили URA.RU в городской администрации.
В этом городе уже началась запись детей в первый класс, чем поспешили воспользоваться злоумышленники.
Они пытаются спекулировать на желании родителей устроить своего ребенка в престижную школу, утверждают в мэрии.
«Сегодня набирают обороты в социальных сетях и мессенджерах различные группы, где предлагают родителям некую помощь для того, чтобы они попали точно в то или иное образовательное учреждение», — рассказал изданию директор департамента образования мэрии Эдмонд Игошин.
Он призвал жителей города не вступать в такие группы, поскольку никакой юридической силы они не имеют и к тому же могут создавать возможности для недобросовестных граждан в получении прибыли.
По словам чиновника, запись первоклассников в учебные заведения происходит на общих основаниях. Для этого можно либо воспользоваться порталом «Госуслуги», либо обратиться с заявлением в конкретное образовательное учреждение.
Предполагается, что в 2019 году в школы Нижневартовска пойдут примерно четыре тысячи первоклашек.
Выявленные факты мошенничества чиновники передали в правоохранительные органы для проведения проверки.
Ранее в Минпросвещения рассказали, как изменится школьное образование в России.
Войти через социальные сети: