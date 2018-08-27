В американском штате Мэн появилась ледяная «Луна»
- 18 января 2019, 13:08
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
В американском штате Мэн снова появилось ОНО. Но на этот раз не клоун Пеннивайз, а необычная льдина, напоминающая Луну.
Ученые отмечают, что ничего сверхъестественного в этом нет: такие идеальные круглые формы иногда встречаются в природе.
Первыми льдину-Луну увидели жители города Уэстбрук в штате Мэн — том самом, где часто происходят мистические события в книгах Стивена Кинга.
Известно, что льдина откололась от основного массива в водах реки Преспумскот и ее течением принесло в черту города. Исследователи отметили, что она не только имеет идеально круглую форму, но и вращается против часовой стрелки.
Такие вращающиеся льдины очень редки, и, вероятно, эта может войти в Книгу рекордов. Диаметр льдины-Луны составляет примерно 90 метров, — отметил физик Кеннет Г. Либбрехт в интервью The New York Times.
Подобные льдины были замечены и ранее в разных уголках планеты, в том числе и в России. Круги образуются на едва замерзших водоемах.
Под действием ветра и при небольшом волнении небольшие льдины начинают вращаться, сталкиваясь друг с другом краями. В результате края льдин оббиваются, а наличие вращательного движения в момент столкновений придает льдинам округлую форму.
Идеально круглой льдина становится из-за вращения и действия центростремительного ускорения на небольшие льдины, прилипающие к краям. Похожее мы можем увидеть при работе гончарного круга, который дает ровное покрытие посуде.
Направление вращения против часовой стрелки совпадает с направлением водоворота, а размеры ограничены в основном шириной русла реки, объясняют ученые.
Войти через социальные сети: