В американском штате Мэн появилась ледяная «Луна»

В американском штате Мэн снова появилось ОНО. Но на этот раз не клоун Пеннивайз, а необычная льдина, напоминающая Луну.

Ученые отмечают, что ничего сверхъестественного в этом нет: такие идеальные круглые формы иногда встречаются в природе.

Первыми льдину-Луну увидели жители города Уэстбрук в штате Мэн — том самом, где часто происходят мистические события в книгах Стивена Кинга.

Известно, что льдина откололась от основного массива в водах реки Преспумскот и ее течением принесло в черту города. Исследователи отметили, что она не только имеет идеально круглую форму, но и вращается против часовой стрелки.

Такие вращающиеся льдины очень редки, и, вероятно, эта может войти в Книгу рекордов. Диаметр льдины-Луны составляет примерно 90 метров, — отметил физик Кеннет Г. Либбрехт в интервью The New York Times.

Подобные льдины были замечены и ранее в разных уголках планеты, в том числе и в России. Круги образуются на едва замерзших водоемах.

Под действием ветра и при небольшом волнении небольшие льдины начинают вращаться, сталкиваясь друг с другом краями. В результате края льдин оббиваются, а наличие вращательного движения в момент столкновений придает льдинам округлую форму.

Идеально круглой льдина становится из-за вращения и действия центростремительного ускорения на небольшие льдины, прилипающие к краям. Похожее мы можем увидеть при работе гончарного круга, который дает ровное покрытие посуде.

Направление вращения против часовой стрелки совпадает с направлением водоворота, а размеры ограничены в основном шириной русла реки, объясняют ученые.