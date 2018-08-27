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Жертвами взрыва в полицейской академии в Колумбии стали более 20 человек

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© LEONARDO MUNOZ/EPA\TASS

При взрыве в полицейской академии в столице Колумбии Боготе погиб 21 человек, еще 68 пострадали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на колумбийскую радиосеть «Караколь».

Министерство обороны Колумбии рассматривает произошедшее как «акт терроризма».

По словам генерального прокурора Колумбии Нестора Умберто Мартинеса, взрыв совершил 56-летний Хосе Альдемар Рохас, управлявший пикапом Nissan 1993 года, в котором находилось 80 кг пентолита.

Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что «этот безумный террористический акт не останется безнаказанным».

С пятницы, 18 января, в стране объявлен трехдневный траур, пишет агентство.

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