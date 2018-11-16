Министр финансов США предложил прекратить торговую войну с Китаем

Министр финансов США Стивен Мнучин выступил с инициативой отмены введенных Вашингтоном импортных пошлин в отношении китайских товаров, сообщают американские СМИ.

«Обсуждаемая в правительстве новая тактика направлена на то, чтобы дать Пекину стимулы пойти на долгосрочные уступки», — пишет со ссылкой на знакомые с ситуацией источники газета The Wall Street Journal.



В качестве аргументов в пользу такого решения Минфин США приводит состояние мировой экономики, которая демонстрирует низкие темпы роста в условиях неопределенности.

Против уступок Китаю выступает торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Он обеспокоен тем, что любые уступки могут быть восприняты властями Китая как признак слабости. Это мнение разделяет и президент Дональд Трамп.

Напомним, Стивен Мнучин весь 2018 год выступал в качестве «голубя» в торговой войне США с Китаем, однако до сих пор его усилия не имели видимого результата — обе страны вводили все новые и новые пошлины на товары, а президент Трамп демонстрировал решимость обрушить китайскую экономику даже в ущерб собственно американской.

Ранее в США грозили продолжить увеличивать пошлины на китайские товары с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки. В ответ Минфин Китая пообещал Вашингтону зеркальные меры, в том числе 10-процентные пошлины на американский сжиженный природный газ. Однако эти угрозы не были приведены в исполнение и стороны сели за стол переговоров, исход которых пока не ясен. Мораторий на введение новых пошлин истекает 1 марта 2019 года.

