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Министр финансов США предложил прекратить торговую войну с Китаем

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© Pablo Martinez Monsivais/AP/TASS

Министр финансов США Стивен Мнучин выступил с инициативой отмены введенных Вашингтоном импортных пошлин в отношении китайских товаров, сообщают американские СМИ.

«Обсуждаемая в правительстве новая тактика направлена на то, чтобы дать Пекину стимулы пойти на долгосрочные уступки», — пишет со ссылкой на знакомые с ситуацией источники газета The Wall Street Journal.

В качестве аргументов в пользу такого решения Минфин США приводит состояние мировой экономики, которая демонстрирует низкие темпы роста в условиях неопределенности.

Против уступок Китаю выступает торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Он обеспокоен тем, что любые уступки могут быть восприняты властями Китая как признак слабости. Это мнение разделяет и президент Дональд Трамп.

Напомним, Стивен Мнучин весь 2018 год выступал в качестве «голубя» в торговой войне США с Китаем, однако до сих пор его усилия не имели видимого результата — обе страны вводили все новые и новые пошлины на товары, а президент Трамп демонстрировал решимость обрушить китайскую экономику даже в ущерб собственно американской.

Ранее в США грозили продолжить увеличивать пошлины на китайские товары с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки. В ответ Минфин Китая пообещал Вашингтону зеркальные меры, в том числе 10-процентные пошлины на американский сжиженный природный газ. Однако эти угрозы не были приведены в исполнение и стороны сели за стол переговоров, исход которых пока не ясен. Мораторий на введение новых пошлин истекает 1 марта 2019 года.

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Появилось видео борьбы Рыбки с полицейскими при задержании в Шереметьево

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В Сети появилось видеозапись задержания гражданки Белоруссии Анастасии Вашукевич, известной в Сети как Настя Рыбка, в московском аэропорту Шереметьево, куда она была депортирована из Таиланда вместе с Александром Кирилловым (Алексом Лесли). Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На обнародованных кадрах видно, что Вашукевич отчаянно сопротивляется задержанию и полицейским приходится буквально тащить ее на руках. Как рассказал адвокат задержанной Дмитрий Зацаринский, Лесли и Рыбка пытались вылететь в Белоруссию.

В России Вашукевич и Кириллов были задержаны по подозрению в организации проституции. Им грозит лишение свободы сроком до 6 лет, притом что они уже отсидели по 10 месяцев каждый тайской тюрьме.

В Тайланде Рыбку, Лесли и еще шестерых участников их «секс-тренинга» задержали и судили за организацию услуг сексуального характера в составе преступной группы. Они признали предъявленные обвинения в обмен на возможность выйти из тюрьмы. Накануне суд приговорил участников группы к условным срокам и принял решение об их депортации в Россию.

Напомним, 8 февраля 2018 года, незадолго до своего ареста, Настя Рыбка заявила, что подверглась групповому изнасилованию на яхте олигарха Олега Дерипаски. На следующий день она сообщила, что ее слова об изнасиловании были розыгрышем. Тем не менее, Дерипаска подал на Рыбку и Лесли в суд в России и отсудил по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Находясь в тайской тюрьме, Вашукевич заявила, что располагает записью разговоров Дерипаски, которые якобы могут пролить свет на историю вмешательства России в выборы в США.

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