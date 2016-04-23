В «Единой России» создадут систему контроля за реализацией нацпроектов

Партия «Единая Россия» намерена создать единую систему всероссийского контроля за реализацией национальных проектов. Ожидается, что новая платформа, в частности, позволит вносить данные о выполнении приоритетных проектов всем депутатам-единоросам регионального и муниципального уровней.

Это позволит отслеживать, как на местах выполняются нацпроекты: строятся, реконструируются объекты, проводятся запланированные мероприятия, — заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Представитель партии отметил, что новая система позволит выполнить указание президента страны Владимира Путина, накануне потребовавшего отслеживать результаты реализации национальных проектов на основании «реальных дел, а не отчетов».

После создания соответствующей системы контроль за проведением работ на конкретных объектах, по словам Турчака, будет закреплен за отдельными депутатами. Кроме того, в «Единой России» появится федеральная группа контроля, в состав которой войдут представители обеих палат парламента.

О результатах своей работы члены комиссии будут докладывать лично премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Ранее министр финансов России Антон Силуаов заявил, что с 2019 года главы регионов и руководители профильных министерств на местах будут нести персональную ответственность за невыполнение задач, обозначенных в «майском» указе Владимира Путина.