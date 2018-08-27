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Фанат раскрыл секрет шрама Гарри Поттера, и это вовсе не молния

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  • 17 января 2019, 18:08
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В Твиттере опубликовали пост о шрамме Гари Поттера, который способен пошатнуть знания фанатов о магической вселенной. Пользователь с ником Today Years Old утверждает, что шрам на лбу Гарри Поттера вовсе не знак молнии, а движение, которое совершается волшебной палочкой при убивающем заклинании «Авада Кедавра».

А вы знали, что шрам Гарри Поттера — это не молния? На самом деле он повторяет движение руки, которое требуется для «Авада Кедавры» — написал автор публикации.

В качестве доказательства юзер приводит скриншот из англоязычного портала Wikia, посвящённого вселенной Гарри Поттера, и утверждает, что шрам у «мальчика, который выжил» — это след от опасного заклинания, а вовсе не молния, как все думали.

Открытие шокировало многих: «Я даже не поттероман, но всё равно удивился!», — написал один из комментаторов.

Другие фанаты заспорили: «Наверное, и сама Джоан Роулинг об этом не знает».

Нашлись и те, которые заявили, что давно знали тайну шрама, и это не новость.

Самые дотошные отметили, что шрам не повторяет рисунок движения, а отражает его зеркально. Тогда один из пользователей выдвинул ещё более любопытную теорию: «Волан-де-Морт сделал неверное движение при заклятии, поэтому Гарри Поттер отделался только шрамом, а не умер!».

А вы что думаете об этой истории?

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