Как робот ANYmal справляется с агрессией человека

Представители Швейцарского федерального технологического института, которые занимаются созданием «умных» современных роботов, показали нового четвероногого робота ANYmal.

Разработчики усовершенствовали предыдущую модель, и теперь устройство может двигаться быстрее, чем когда-либо, и не давать сбить себя с ног.

Напомним, что роботы ANYmal — аналоги желтых четвероногих роботов Spot от компании Boston Dynamics. Они появились в 2016 году и были заявлены как роботы, которые смогут помочь в различных сферах, например могут работать на обвалах, в канализации, на складе, а также использоваться для военных целей.

Первый робот мог передвигаться по пересеченной и труднопроходимой местности, а также участвовать в спасательных операциях в недоступных для человека местах. Робота также оснастили камерой, которая помогала операторам следить за передвижениями устройства.

В новом прототипе есть все те же функции, но улучшенные в разы, — в ходе испытаний устройство на 25% побило рекорд скорости ходьбы среди роботов. Также не обошлось и без новинок.

Теперь робот ANYmal стал более устойчивым и научился бороться с агрессией.

Например, если робота пнет человек, ANYmal отойдет в сторону, чтобы сохранить равновесие. Если робота все-таки сбили с ног, четвероногий может легко подняться из любого положения.

Благодаря сенсорным датчикам робот понимает, на какие детали он опирается, и может быстро сориентироваться в пространстве.

Недавно «Ридус» рассказывал, что роботы ANYmal в скором времени начнут трудиться в городской канализации. Сейчас устройства тестируются.