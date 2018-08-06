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Видео сближения зонда New Horizons с астероидом Ультима Туле

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  • 17 января 2019, 13:04
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© NASA

Руководители миссии зонда New Horizons опубликовали анимацию, в которой показано сближение космического аппарата с астероидом Ультима Туле.

Напомним, что Ультима Туле располагается недалеко за орбитой Плутона, а его размер — от 25 до 45 км. Астрономы впервые обнаружили его с помощью орбитального телескопа «Хаббл».

Сближение с объектом произошло в конце 2018 года, и зонд уже присылал на Землю информацию об астероиде. Например, удалось выяснить форму Ультима Туле — оказалось, что астероид похож на снеговика.

Недавно зонд прислал записи видео, как происходило сближение с астероидом. Сделав ускоренную нарезку фрагментов, инженеры создали анимацию.

Как сказано на сайте космической миссии, на кадрах видно, что New Horizons сближается с Ультима Туле с расстояния примерно 500 000 километров всего до 28 000 км. Кадры, задействованные в анимации, были получены камерой LORRI, которая снимала в течение семи часов — с 20:00 31 декабря до 05:01 1 января 2019 года по Гринвичу.

Согласно данным зонда, 1 января 2019 года New Horizons оказался от Ультима Туле на расстоянии всего около 3500 километров. Аппарат побил новый рекорд, так как он приблизился к самому далекому небесному телу, до которого еще не доходили рукотворные исследовательские аппараты.

New Horizons уже давно помогает NASA собирать данные о космических объектах. Зонд был запущен в 2006 году, и основной миссией аппарата было исследование Плутона. Изучение астероида Ультима Туле продлится еще 20 месяцев.


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