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Взрыв в студгородке Лиона попал на видео

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© Twitter.com

В кампусе университета «Лион 1» во французском городе Лионе произошло несколько взрывов, передает телеканал BFM.

Он сообщает, что утром 17 января на крыше кампуса произошел пожар, после чего взорвались газовые баллоны, хранившиеся на террасе.

По предварительным данным, пострадал один человек.

Все, кто находился в тот момент в здании, были эвакуированы.

Один из взрывов был запечатлен на видео.

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