найти ×
   
  • USD -0.32
    66.44
  • EUR -0.50
    75.63
СохранитьСохранено0
×

10211

Мединского возмутили плохие отзывы на фильм «Т-34»

Small f1a6d446e0

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил свое возмущение негативными отзывами российских кинокритиков и историков-любителей в интернете на военную драму «Т-34».

На первом заседании рабочей группы Российского исторического общества по подготовке мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, глава Минкульта призвал правильно относиться к подобным фильмам.

«Мне просто возмутительно сейчас читать некоторые отклики наших псевдокинокритиков и больших историков-любителей в интернете и на официальных средствах массовой информации по поводу феерически успешного фильма „Т-34“», — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, чаще всего упрекают финал картины, который называют голливудским. При этом Мединский признался, что не слышал подобных откликов по поводу, например, фильма Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана». Его он назвал «стопроцентным фэнтези», а также заметил, что в истории не было и случая, показанного в военной драме с Брэдом Питтом «Ярость».

«Таких случаев было много на Восточном фронте, на Западном фронте не зафиксировано, — приводит агентство слова Мединского. — Это наша история, ими экранизированная, и мы в полном восторге».

Министр подчеркнул, что нужно гордиться своей историей.

Фильм Алексея Сидорова «Т-34» вышел на экраны 1 января и уже собрал в российском прокате 1,8 млрд рублей.

Картина повествует о молодом танкисте, который во время Великой Отечественной войны планирует совершить дерзкий побег из плена на легендарной «тридцатьчетверке» и бросить вызов немецким асам.

Ранее Мединский рассказал об увеличении кассовых сборов российских фильмов в два раза за последние семь лет и отметил, что в 2018 году отечественные кинокартины посмотрели более 55 млн человек.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
4021329читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?
3135718читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

15240959читать позжечитаю позже

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР31 мая 2018

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

281835671читать позжечитаю позже