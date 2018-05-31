Мединского возмутили плохие отзывы на фильм «Т-34»

Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил свое возмущение негативными отзывами российских кинокритиков и историков-любителей в интернете на военную драму «Т-34».

На первом заседании рабочей группы Российского исторического общества по подготовке мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, глава Минкульта призвал правильно относиться к подобным фильмам.

«Мне просто возмутительно сейчас читать некоторые отклики наших псевдокинокритиков и больших историков-любителей в интернете и на официальных средствах массовой информации по поводу феерически успешного фильма „Т-34“», — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, чаще всего упрекают финал картины, который называют голливудским. При этом Мединский признался, что не слышал подобных откликов по поводу, например, фильма Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана». Его он назвал «стопроцентным фэнтези», а также заметил, что в истории не было и случая, показанного в военной драме с Брэдом Питтом «Ярость».

«Таких случаев было много на Восточном фронте, на Западном фронте не зафиксировано, — приводит агентство слова Мединского. — Это наша история, ими экранизированная, и мы в полном восторге».

Министр подчеркнул, что нужно гордиться своей историей.

Фильм Алексея Сидорова «Т-34» вышел на экраны 1 января и уже собрал в российском прокате 1,8 млрд рублей.

Картина повествует о молодом танкисте, который во время Великой Отечественной войны планирует совершить дерзкий побег из плена на легендарной «тридцатьчетверке» и бросить вызов немецким асам.

Ранее Мединский рассказал об увеличении кассовых сборов российских фильмов в два раза за последние семь лет и отметил, что в 2018 году отечественные кинокартины посмотрели более 55 млн человек.