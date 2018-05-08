Москвичей предупредили о метели и гололедице

В четверг, 17 января, в Москве и Подмосковье ожидаются метель, гололедица и местами сильный снег.

«Снег, местами сильный. Метель, гололедица», — сообщается на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, будет облачно, ветер юго-западный, 5—10 метров в секунду, местами порывы 12—17 метров в секунду. Температура воздуха может опуститься до 3 градусов мороза.

«Погода в столичном регионе 17 января будет обусловлена влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном. Поэтому в небе соберутся облака, зарядят снегопады, усилится ветер», — приводит РИА Новости сообщение центра погоды «Фобос».

Кроме того, в Москве ухудшится видимость, температурный фон окажется на несколько градусов выше климатической нормы, а атмосферное давление составит 730 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что мощный атлантический циклон принесет в столицу сильный снегопад.

Синоптики также пообещали, что в этом году традиционные крещенские морозы обойдут стороной столичный регион.