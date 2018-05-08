СМИ сообщили о внезапной поездке Ксении Собчак в Киев

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев, рассказав об этом в Instagram Stories.

«Ну привет, Киев!)))», — написала Собчак, сопроводив сообщение видеозаписью с Европейской площади в Киеве. Как сообщает РИА Новости, при этом название украинской столицы в публикации было написано как «kieв».

Функция Stories в Инстаграме позволяет создавать фото и 10-секундные видео с наложением текста, эмодзи и рукописных пометок. Ключевая особенность таких постов в том, что, в отличие от обычных публикаций в ленте, они не живут вечно и удаляются ровно через 24 часа. Именно этой функцией Собчак воспользовалась для описания своей поездки в Киев.



Напомним, в 2018 году высказывания Собчак об Украине стали предметом разбирательства со стороны прокуратуры города Москвы, однако в ведомстве не нашли признаков экстремизма. «С точки зрения международного права, Крым украинский», — заявила перед этим Ксения.

Тем не менее, Собчак попала в базу данных украинского сайта Миротворец за «сознательное нарушение государственных границ Украины» при поездке в Крым в апреле 2014 года.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Ксения Собчак во время дебатов на одном из российских телеканалов задала вопрос писателю Захару Прилепину, воевавшему в Донбассе, убивал ли он людей и что при этом чувствовал. После этого между ними состоялась мировоззренческая дискуссия.