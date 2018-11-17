Захватившие россиян в Африке пираты вышли на связь

Председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков заявил о том, что похищенные в начале января 2019 года в Гвинейском заливе моряки живы, а их похитители вышли на связь.

«По словам Сухорукова, представители пиратской группировки дали возможность капитану пообщаться с судовладельцем, он подтвердил, что все более или менее в порядке, люди содержатся в более или менее приличных условиях», — пишет газета «Взгляд».

Сухоруков также рассказал, что судовладелец обратился к компании-переговорщику из Великобритании, которая имеет опыт работы в подобных ситуациях.



Напомним, в ночь на второе января, когда контейнеровоз MSC Mandy находился в дрейфе в 20 милях от берега на траверзе порта Котону в Гвинейском заливе, на борт ворвались вооруженные люди и принялись грабить экипаж. Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа — капитана, старпома, 3-го помощника капитана, боцмана, фиттер-сварщика и повара, все граждане РФ. Пиратов было от 8 до 10 человек, все они говорили на английском языке

После нападения MSC Mandy зашел в бенинский порт Котону, оставшаяся команда сообщила всю имевшуюся информацию о нападении пиратов, на судно взамен захваченных в заложники прибыли новые члены экипажа, в том числе капитан. После этого контейнеровоз покинул территориальные воды Бенина.