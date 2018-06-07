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Чиновник ввел режим ЧС, чтобы отдать подряд без торгов

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© barguzinonline.ru

В Бурятии возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» в отношении главы Баргузинского района Алексея Балуева.

По данным следствия, чиновник, чтобы отремонтировать частично разрушенный в 2017 году мост, решил отдать подряд без торгов «нужному человеку». Для этого глава района ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

В связи с этим району для проведения срочных аварийно-восстановительных работ выделили из регионального резервного фонда 1,5 миллиона рублей.

Балуев передал эти деньги своему подрядчику, и весной 2018 года мост был восстановлен.

Позже выяснилось, что в процессе строительства стоимость работ и материалов были снижены почти на 700 тысяч рублей.

В результате настил переправы сделали из досок, а не из бруса. «Что грозит обрушением конструкции при прохождении тяжелых транспортных средств», — отмечается на сайте регионального управления СК РФ.

Члены приемной комиссии выявили несоответствие проведенных работ условиям контракта, но глава района вынудил их подписать акт о приемке, а двоих отказавшихся исключил из комиссии, сообщает ФАН.

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