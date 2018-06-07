Чиновник ввел режим ЧС, чтобы отдать подряд без торгов
- 16 января 2019, 17:54
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Бурятии возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» в отношении главы Баргузинского района Алексея Балуева.
По данным следствия, чиновник, чтобы отремонтировать частично разрушенный в 2017 году мост, решил отдать подряд без торгов «нужному человеку». Для этого глава района ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
В связи с этим району для проведения срочных аварийно-восстановительных работ выделили из регионального резервного фонда 1,5 миллиона рублей.
Балуев передал эти деньги своему подрядчику, и весной 2018 года мост был восстановлен.
Позже выяснилось, что в процессе строительства стоимость работ и материалов были снижены почти на 700 тысяч рублей.
В результате настил переправы сделали из досок, а не из бруса. «Что грозит обрушением конструкции при прохождении тяжелых транспортных средств», — отмечается на сайте регионального управления СК РФ.
Члены приемной комиссии выявили несоответствие проведенных работ условиям контракта, но глава района вынудил их подписать акт о приемке, а двоих отказавшихся исключил из комиссии, сообщает ФАН.
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