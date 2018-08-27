В Магнитогорске расселят дом, в котором произошел взрыв

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому полностью расселить дом в Магнитогорске, подъезд которого был разрушен в результате взрыва в канун Нового года, сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что с такой просьбой обратились к нему жители города.

«Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая — 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте», — приводит агентство слова главы государства, сказанные на совещании с членами правительства.

Президент отметил, что расселение всего дома обойдется в 1 миллиард 300 миллионов рублей.

По его словам, эти деньги можно собрать из трех источников — федерального, регионального бюджетов и из средств Магнитогорского металлургического комбината.

Российский лидер потребовал решить вопрос с расселением дома «в самые короткие сроки» и представить предложения по поводу того, что затем появится на месте дома, отмечает Argumenti.ru.

«Команда понятна», — заверил президента губернатор области.

Ранее на сайте change.org была создана петиция с просьбой расселить дом, так как «люди боятся возвращаться в уцелевшие квартиры». Губернатор Челябинской области Борис Дубровский тогда заявил, комментируя появление петиции, что «кто-то пытается плясать на костях» и люди собирают подписи, чтобы «раскачивать ситуацию».

«Я немного о другом говорил, когда говорил о пляске. Была в тот момент трагедия, очень эмоциональная была ситуация. Люди начали на этой ситуации пиариться», — цитирует РИА Новости ответ губернатора на вопрос, жалеет ли он о своих словах.

Вице-губернатор Сергей Шаль в беседе с URA.RU отметил, что в Магнитогорске нет достаточного количества свободного жилья, чтобы расселить жителей 623 квартир дома, пострадавшего от взрыва газа.



По его словам, региональные власти рассматривают возможность строительства для этого новых многоэтажек.

Как отмечает kp.ru, жители Магнитогорска предлагают разбить сквер на месте дома, в котором произошел взрыв.

Как писал «Ридус», в результате взрыва газа 31 декабря 2018 года в подъезде жилого дома в Магнитогорске погибли 39 человек.

