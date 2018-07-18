После извержения вулкана в Индонезии у Анак-Кракатау появился новый кратер

Компания ICEYE совместно с компанией DigitalGlobe представили снимки нового кратера вулкана Анак-Кракатау.

Напомним, что в конце декабря 2018 года произошло извержение индонезийского вулкана Анак-Кракатау, что вызвало мощное цунами. Эти события повлияли на возникновение нового кратера.

Ученые рассказали, что цунами вызвало крупнейшие волны высотой до 5 метров. Эта катастрофа унесла жизни более 420 человек, 40 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться.

В результате извержения вулкан потерял около 180 миллионов кубометров объема, и теперь его объем составляет 40—70 миллионов кубических метров. Максимальная высота кратера уменьшилась с 338 метров в сентябре этого года до 110 метров.

На новых спутниковых снимках видно, что после извержения кратер был полностью разрушен и на его месте образовался залив. Спустя две недели на месте залива вновь сформировался кратер, поскольку Анак-Кракатау все еще активен и извержение продолжается.

Из-за продолжающейся вулканической активности власти Индонезии прорабатывают план эвакуации населения.

Самое сильное извержение вулкана Анак-Кракатау произошло в 1883 году. Из-за извержения и 30-метрового цунами погибли не менее 35 тысяч человек, более 200 городов были полностью разрушены. В результате катастрофы средняя температура планеты всего за неделю снизилась на несколько градусов.