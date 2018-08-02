На отель в столице Кении совершено вооруженное нападение

По меньшей мере пять человек погибли в результате вооруженного нападения на отель DusitD2 в столице Кении Найроби, сообщает The Independent со ссылкой на местную полицию.

Также есть сведения о множестве пострадавших.

По данным издания, нападение началось со взрыва, произошедшего на автомобильной стоянке у отеля. Затем раздался взрыв в фойе гостиницы.

Судя по фотографиям, размещенным в Twitter, на паркинге загорелись несколько автомобилей.

Согласно имеющейся информации, боевики по-прежнему находятся в здании. В настоящее время правоохранительные органы проводят спецоперацию по освобождению потенциальных заложников и эвакуации отеля.

Как пишет газета, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России сомалийская исламистская группировка «Аш-Шабаб».

По свидетельству очевидцев, по меньшей мере шесть вооруженных людей вторглись в гостиницу. В Twitter также сообщается о 6 погибших и 20 раненых.

Посольство РФ в Кении призвало находящихся в Найроби россиян не покидать свои дома и гостиницы. «Посольство призывает всех российских граждан, находящихся сейчас в кенийской столице, проявлять повышенную бдительность, избегать района Westlands», — приводит ФАН сообщение дипмиссии.