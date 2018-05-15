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Астрономы рассказали о «проснувшейся» черной дыре в молодой галактике

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  • 15 января 2019, 18:33
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Команда исследователей из Высшей технической школы Цюриха опубликовала исследование, в котором астрономы рассказали о необычных изменениях в молодой галактике 2MASX J16110570+ 0234002.

В галактике заметили сверхмассивную черную дыру, которая всего за два месяца увеличилась почти вдвое. Астрономы столкнулись с таким впервые.

В исследовании говорится, что вспышка AT 2017bgt была впервые замечена в феврале 2017 года. Ее источник находился в центре молодой галактики, расположенной на расстоянии 90 млн световых лет от Земли.

Чтобы понаблюдать за черной дырой ученые использовали данные обсерватории SWIFT. Это помогло выяснили, что интенсивность ультрафиолетового излучения от галактики с 2004 по 2017 годы выросла на 75%.

Особенно бурный рост пришелся на февраль 2017 года.

Изначально мы предположили, что вспышка возникла из-за приливного разрушения — когда звезда проходит слишком близко к черной дыре и разрывается под действием ее приливных сил. Но последующие наблюдения показали, что оно отличается от приливного разрушения, — рассказали ученые.

Сейчас специалисты считают, что вспышка могла возникнуть из-за резкого пробуждения черной дыры, которая в течение короткого промежутка времени поглощала быстро движущийся газ, а затем вновь «потухла».

Причины такого явления ученые объяснить пока не могут, говорится в исследовании.

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