Музейная коллекция прошлого века помогла открыть новый вид акул

Международная группа ученых из США и Австралии заявила об открытии нового вида серых акул, который на сегодняшний день считается вымершим.

Интересно, что выяснить это помогла музейная коллекция, которую решили разобрать спустя несколько десятков лет.

Ученые рассказали, что в 1897—1934 годах во Вьетнаме, Таиланде и на острове Борнео биологи нашли трех молодых акул, которые в скором времени попали в зоологические коллекции музеев в Австрии и США.

Долгое время специалисты не могли определить вид акул, так как внешне они были похожи на серую акулу Carcharhinus porosus, которая обитает только в водах Северной и Южной Америки.

Обнаружение новых видов этой группы — не редкость: в 2002—2012 годах описали более 180 видов хрящевых рыб, а с 2012 года — более 80 видов. Таким образом, в нынешнем столетии обнаружено более 20% ныне живущих видов акул и скатов, — рассказали специалисты.

Спустя несколько десятков лет ученые снова вернулись к останкам трех акул, чтобы сопоставить их с четырьмя другими видами этого же рода. Это сравнение показало, что акулы относятся к новому виду.

Так как других акул этого же вида ученые не встречали, трудно сказать, где могла обитать рыба. Скорее всего, этот вид уже является вымершим.