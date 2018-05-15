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Москвичам назвали число бесплатных парковочных дней в 2019 году

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© Александр Щербак/ТАСС

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, сколько дней в этом году можно будет парковаться в столице бесплатно, сообщает ТАСС.

По его словам, москвичи и гости столицы смогут бесплатно, как и раньше, оставлять свои автомобили в зоне платной парковки по воскресным и праздничным дням.

«В общей сложности в текущем году будет 71 такой день», — приводит агентство слова заместителя столичного градоначальника.

Ликсутов добавил, что на улицах, где с 15 декабря установлен повышенный тариф — 380 рублей в час, парковка по воскресеньям будет платной.

Однако, по его словам, в дни государственных праздников, которых в текущем году 20, можно будет бесплатно оставить машину и на этих парковках.

С 15 декабря 2018 года в Москве были введены повышенные тарифы на уличную парковку: в некоторых районах города стоимость часа стоянки выросла до 380 рублей. Кроме того, в ряде районов отменена бесплатная парковка в воскресенье.

С 9 января 2019 года в столице в два раза увеличился штраф за неоплаченную парковку — с 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей.

Ранее «Ридус» сообщал, сколько праздничных нерабочих дней будет у россиян в 2019 году.

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