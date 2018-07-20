Тест: Угадайте песню из 90-х по нескольким словам

Когда-то эти песни занимали первые строчки хит-парадов, а их исполнители не сходили с телеэкранов. Дискотеки 90-х всё ещё очень популярны в России. А помните ли вы самые популярные песни тех лет? Попробуйте безошибочно пройти наш музыкальный тест, в котором надо вставить строчки из культовых песен 90-х. Предупреждаем, прохождение теста может вызвать у вас острый приступ ностальгии. Поехали!

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