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Самый большой в мире планер поставил новый скоростной рекорд

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  • 15 января 2019, 12:51
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© Stratolaunch

Американская венчурная аэрокосмическая компания Stratolaunch Systems объявила о новом скоростном рекорде своего планера.

Напомним, что компания создала самый большой в мире планер, разработанный для подъема ракет-носителей в воздух и их дальнейшего запуска в космос.

Предполагается, что его конструкция позволит сделать запуски не только безопаснее, но и экономически выгоднее для компании.

Когда самолет-гигант будет полностью готов к работе, с помощью него будут запускаться разные космические аппараты. Например, среди претендентов — ракета Pegasus XL — американская крылатая ракета-носитель легкого класса с возможностью воздушного старта.

Недавно компания провела очередные тесты планера — аппарат разогнался на взлетной полосе до 219 км/ч и почти оторвался от земли.

На сегодняшний день планер является самым крупным летающим аппаратом. Размах его крыльев составляет 117 метров, а высота планера — 15 метров.

Вместе с топливом планер-гигант весит 340 т, с полной загрузкой — 590 т.

Если все пойдет по плану, уже этим летом планер совершит свой первый тестовый полет, сообщили представители компании Stratolaunch Systems.

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