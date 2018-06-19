Самый большой в мире планер поставил новый скоростной рекорд

Американская венчурная аэрокосмическая компания Stratolaunch Systems объявила о новом скоростном рекорде своего планера.



Напомним, что компания создала самый большой в мире планер, разработанный для подъема ракет-носителей в воздух и их дальнейшего запуска в космос.

Предполагается, что его конструкция позволит сделать запуски не только безопаснее, но и экономически выгоднее для компании.

Когда самолет-гигант будет полностью готов к работе, с помощью него будут запускаться разные космические аппараты. Например, среди претендентов — ракета Pegasus XL — американская крылатая ракета-носитель легкого класса с возможностью воздушного старта.



Недавно компания провела очередные тесты планера — аппарат разогнался на взлетной полосе до 219 км/ч и почти оторвался от земли.

На сегодняшний день планер является самым крупным летающим аппаратом. Размах его крыльев составляет 117 метров, а высота планера — 15 метров.

Вместе с топливом планер-гигант весит 340 т, с полной загрузкой — 590 т.

Если все пойдет по плану, уже этим летом планер совершит свой первый тестовый полет, сообщили представители компании Stratolaunch Systems.