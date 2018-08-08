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Скончался конструктор авиадвигателей Александр Саркисов

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© bf-avia.ru/БК

В Петербурге на 83-м году жизни после продолжительной болезни скончался доктор технических наук, конструктор авиационных двигателей Александр Саркисов.

«Конструктор ушел из жизни в минувшее воскресенье, 13 января. Дата и место прощания будут названы позднее», — передает ФАН сообщение пресс-службы Объединенной двигателестроительной корпорации.

Саркисов родился 19 мая 1936 года в Москве, окончил Уфимский авиационный институт по специальности «Двигатели летательных аппаратов», работал в Уфимском ОКБ Министерства авиационной промышленности СССР и прошел путь от инженера до генерального конструктора.

С 1988 по 2003 годы Александр Саркисов руководил работой ФГУП «Завод им. В. Я. Климова», на котором были созданы цифровые электронные блоки автоматического регулирования и контроля, значительно повышающие экономичность и надежность эксплуатации двигателя. Лично внес большой вклад в создание и производство авиационных газотурбинных двигателей для военных и гражданских самолетов, вертолетов, а также беспилотных летательных аппаратов.

Саркисов являлся профессором Санкт- Петербургского государственного политехнического университета и президентом Академии наук авиации и воздухоплавания.

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