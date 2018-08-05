найти ×
   
  • USD
    67.19
  • EUR
    77.07
СохранитьСохранено0
×

202092

Ингушского муфтия призвали «не ковыряться в ранах России»

Small f78f8d6c11

© riss.ru

Президент Московского центра публичного изучения права, историк, политолог Аждар Куртов призвал исламских лидеров ответственно относится к соглашению о закреплении границы между Ингушетией и Чечней в связи с тем, что Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) приостановил участие в своей деятельности муфтия Ингушетии Исы Хамхоева, указав на его вмешательство в деятельность государственных органов.

«Не стоит забывать, что Россия является светским государством, это значит, что, в частности, правовая система России действует на основе того законодательства, которое разработано депутатским корпусом и скреплено подписью. Шариатский суд — это традиционный суд в рамках государства, которое основано на исламских ценностях. У нас Россия — поликонфессиональная страна», — напомнил Аждар Куртов.

Ранее КЦМСК призывал Хамхоева и «шариатский суд» республики не ставить под вопрос соглашение о закреплении границы между Ингушетией и Чечней и не обращаться к темам, относящимся «к исключительной компетенции Конституции и законодательства РФ». Однако муфтий отказался от участия в дискуссии, после чего КЦМСК выступил со специальным заявлением.

«Мы заявляем, что участие Исы Хамхоева как муфтия Духовного центра мусульман Ингушетии в работе КЦМСК с этого момента приостановлено до тех пор, пока руководство этого центра не вернется в рамки шариатских норм поведения и адатов народов Северного Кавказа», — сказано в заявлении.

Комментируя ситуацию Хамхоевым, Аждар Куртов напомнил, что в 1990-е годы были предложения, чтобы внедрить шариатский суд в систему российского законодательства, но эта идея не получила одобрения.

«Если бы пошли по этому пути, то появились бы дополнительные линии разломов, а наша страна в 90-е годы, впрочем, как и сейчас, еще не все раны залечила. Организм, которому требуется остановить кровотечение, бинтуют, а не ковыряются в его ранах. И в данном случае предложение муфтия Хамхоева о вынесении вопроса о голосовании депутатов по ингушско-чеченской границе на шариатский суд, с моей точки зрения, преследует цель возбудить среди мусульман недовольство», — пояснил эксперт.

«В противном случае данный вопрос так и оставался бы в рамках парламента. Но раз так, то Координационный центр мусульман Северного Кавказа поступил выдержанно, понимая, к каким последствиям это может привести. Прежде всего это такая хранительная функция — для сохранения в регионе стабильности, межнационального мира, межсубъектной стабилизации. Очень просто ведь инициировать конфликты, гораздо сложнее их потом утихомирить», — подчеркнул Куртов.

Аждар Куртов не увидел в разногласиях между муфтием Ингушетии и КЦМСК «ничего страшного», в том случае, если Хамхоев «вынесет надлежащие выводы».

«Ну, а если не вынесет, то это будет уже серьезный вопрос для обсуждения внутри мусульманского сообщества. Ради сохранения стабильности следует что-то предпринять в организационном плане. То обстоятельство, что в регионе присутствует несколько диаметрально противоположных точек зрения, показывает, что у нас нет диктата со стороны власти. И руководство Ингушетии как раз не стремится использовать свои полномочия политиковластные, чтобы зачистить поле от недовольных», — пояснил он.

«В этой ситуации данную позицию нужно понимать и относиться к выдержке, которую демонстрирует руководство РИ, как к одному из наиболее предпочтительных вариантов поведения. Потому что в противном случае, принимая резкие административные шаги, можно вызвать новый приток напряженности», — заключил Аждар Куртов.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Конституционный суд России решил спор о граниче Чечни и Ингушетии.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
15122782читать позжечитаю позже
Общество
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас
10035179читать позжечитаю позже

главное


Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

804386читать позжечитаю позже
|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль05 августа 2018

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

12017906читать позжечитаю позже