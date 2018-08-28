У Дудя и Ивлеевой хотят отсудить 100 млн рублей

В Мещанский районный суд поступил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Юрию Дудю и блогеру Анастасии Ивлеевой.

С каждого из ответчиков истец потребовал взыскать по 50 млн рублей, сообщила RNS пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

«Истец требует опровержения сведений, распространенных в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю», — цитирует Котомину издание.

При этом она не уточнила, какие именно сведения стали поводом к подаче иска.

Котомина уточнила, что иск Бестаева А. А. был зарегистрирован в конце декабря и «оставлен без движения».

Упомянутое интервью вышло на YouTube-канале «ВДудь» в августе 2018 года и собрало более 21 млн просмотров.

Ранее крайне нелестно отозвался о профессиональных навыках своего коллеги Юрия Дудя дававший ему интервью главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко.

