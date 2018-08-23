найти ×
   
  • USD
    67.19
  • EUR
    77.07
СохранитьСохранено0
×

-317647

Число интернет-мошенников заметно возросло

Small f1a6d446e0

В начале 2019 года резко активизировались интернет-мошенники.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выявленных и заблокированных сайтов выросло в 2,5 раза, рассказали газете «Известия» в центре реагирования на инциденты информационной безопасности компании Group-IB.

В декабре 2018 года эта компания выявила и заблокировала 1149 финансовых фишинговых ресурсов. Годом ранее их количество составляло 705.

Эксперты считают, что учащение мошеннических операций связано с развитием технологий, и предупреждают, что в 2019 году количество обманов в Сети будет расти.

Уточняется, что из-за web-мошенничества в среднем один обманутый россиянин теряет до 500 тыс. рублей.

Например, в предновогодние и праздничные дни увеличивается число фродов в авиакоммерции: фальшивые сайты по продаже авиабилетов выманивают у людей деньги или данные карт, приводит издание слова руководителя дирекции по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка Алексея Голенищева.

Кроме того, у граждан вымогают крупные суммы под предлогом вложения в высокодоходные финансовые инструменты.

Еще об одной новой мошеннической схеме, появившейся в декабре 2018-го, рассказал газете директор департамента по информационной безопасности банка «Ак Барс» Вячеслав Яшкин. По его словам, граждане получали ссылки на мошеннические сайты через рассылки и рекламные баннеры, где им предлагали поучаствовать в розыгрышах дорогих подарков или крупных денежных призов. Чтобы их получить нужно было внести различные суммы денег.

Отмечается также, что перенаправление со взломанных сайтов, спам-рассылка и поисковая выдача остаются основными способами привлечения пользователей на лжестраницы.

Ранее «Ридус» писал о том, что в начале декабря сотрудники «Лаборатории Касперского» предупредили россиян об ожидающемся к Новому году росте активности интернет-мошенников, которые крадут персональные данные и сведения о банковских картах.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
15122782читать позжечитаю позже
Музыка
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности
311141985читать позжечитаю позже

главное


Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

8029148читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа 2018

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

804386читать позжечитаю позже