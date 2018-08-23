Число интернет-мошенников заметно возросло

В начале 2019 года резко активизировались интернет-мошенники.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выявленных и заблокированных сайтов выросло в 2,5 раза, рассказали газете «Известия» в центре реагирования на инциденты информационной безопасности компании Group-IB.

В декабре 2018 года эта компания выявила и заблокировала 1149 финансовых фишинговых ресурсов. Годом ранее их количество составляло 705.

Эксперты считают, что учащение мошеннических операций связано с развитием технологий, и предупреждают, что в 2019 году количество обманов в Сети будет расти.

Уточняется, что из-за web-мошенничества в среднем один обманутый россиянин теряет до 500 тыс. рублей.

Например, в предновогодние и праздничные дни увеличивается число фродов в авиакоммерции: фальшивые сайты по продаже авиабилетов выманивают у людей деньги или данные карт, приводит издание слова руководителя дирекции по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка Алексея Голенищева.

Кроме того, у граждан вымогают крупные суммы под предлогом вложения в высокодоходные финансовые инструменты.

Еще об одной новой мошеннической схеме, появившейся в декабре 2018-го, рассказал газете директор департамента по информационной безопасности банка «Ак Барс» Вячеслав Яшкин. По его словам, граждане получали ссылки на мошеннические сайты через рассылки и рекламные баннеры, где им предлагали поучаствовать в розыгрышах дорогих подарков или крупных денежных призов. Чтобы их получить нужно было внести различные суммы денег.

Отмечается также, что перенаправление со взломанных сайтов, спам-рассылка и поисковая выдача остаются основными способами привлечения пользователей на лжестраницы.

Ранее «Ридус» писал о том, что в начале декабря сотрудники «Лаборатории Касперского» предупредили россиян об ожидающемся к Новому году росте активности интернет-мошенников, которые крадут персональные данные и сведения о банковских картах.