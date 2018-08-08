Скончался мэр Гданьска, ставший жертвой покушения

После совершенного на него покушения скончался в больнице мэр польского города Гданьска Павел Адамович.

Об этом говорится в сообщении «Польского радио» в Twitter.

Накануне Адамовичу провели сложную 5-часовую операцию, в ходе которой ему перелили 20 литров крови. Однако 53-летний градоначальник умер, не выходя из медикаментозной комы.

Ранее о нападении на мэра Гданьска сообщил гражданский журналист «Ридуса». Он стал свидетелем того, как во время благотворительного концерта на сцену выбежал мужчина и ударил Адамовича ножом. Нападавшего задержали полицейские.

Позднее появилось видео, в котором мужчина выбегает на сцену и кричит, что во время работы предыдущего правительства Польши его незаконно приговорили к тюрьме. После этого началась потасовка, в ходе которой градоначальнику польского города было нанесено ножевое ранение.

Выяснилось, что напавшему на мэра 27 лет, в 2013 году его арестовали за ограбления четырех банков в Гданьске и приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы.