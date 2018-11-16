Синоптики отменили в Москве крещенские морозы

Традиционные крещенские морозы в этом году обойдут стороной столичный регион.

В праздник Крещения Господня, отмечаемый Русской православной церковью по юлианскому календарю и, соответственно, попадающий на 19 января, ожидается облачная погода с небольшим снегом, рассказала РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в Крещенскую ночь температура воздуха в столице составит 4—5 градусов ниже нуля, по области — до 8 градусов.



Днем термометры покажут 1—3 градуса ниже нуля в Москве и до минус 6 градусов по области.

«Единственным неприятным моментом для купания будет довольно плотный ветер — около 5—8 метров в секунду», — отметила собеседница агентства.