Синоптики отменили в Москве крещенские морозы
- 14 января 2019, 15:06
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Традиционные крещенские морозы в этом году обойдут стороной столичный регион.
В праздник Крещения Господня, отмечаемый Русской православной церковью по юлианскому календарю и, соответственно, попадающий на 19 января, ожидается облачная погода с небольшим снегом, рассказала РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в Крещенскую ночь температура воздуха в столице составит 4—5 градусов ниже нуля, по области — до 8 градусов.
Днем термометры покажут 1—3 градуса ниже нуля в Москве и до минус 6 градусов по области.
«Единственным неприятным моментом для купания будет довольно плотный ветер — около 5—8 метров в секунду», — отметила собеседница агентства.
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