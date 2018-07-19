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В МИД назвали число россиян, находящихся в тюрьмах Украины

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© pexels.com

Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил в беседе с РИА Новости, что в тюрьмах на Украине содержатся около 400 россиян.

В то же время замглавы российского дипведомства отметил, что эту информацию нельзя считать полностью соответствующей действительности, так как киевские власти не всегда уведомляют Москву о задержании российских граждан, несмотря на то, что это «предусмотрено российско-украинской консульской конвенцией».

Иванов также рассказал агентству, что возможность консульского доступа к задержанным обсуждается «как по дипломатическим каналам, так и по линии уполномоченных по правам человека».

Как отмечал «Ридус», в августе прошлого года омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила количество россиян, находящихся в украинских тюрьмах, которые пожелали быть обмененными на украинцев.

Несколько дней назад стало известно, что Москва может обменять украинских моряков, задержанных за участие в провокации в Черном море, на находящихся в заключении на Украине россиян.

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Комментарии (3)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 12:20

    морячки выполняли чужую указявку. что, впрочем, не снимает с них ответственности. при случае - найдут новое мяско. так что надо менять на наших людей.

  • Есть ответы (2)
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