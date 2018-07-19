В МИД назвали число россиян, находящихся в тюрьмах Украины

Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил в беседе с РИА Новости, что в тюрьмах на Украине содержатся около 400 россиян.

В то же время замглавы российского дипведомства отметил, что эту информацию нельзя считать полностью соответствующей действительности, так как киевские власти не всегда уведомляют Москву о задержании российских граждан, несмотря на то, что это «предусмотрено российско-украинской консульской конвенцией».

Иванов также рассказал агентству, что возможность консульского доступа к задержанным обсуждается «как по дипломатическим каналам, так и по линии уполномоченных по правам человека».

Как отмечал «Ридус», в августе прошлого года омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила количество россиян, находящихся в украинских тюрьмах, которые пожелали быть обмененными на украинцев.

Несколько дней назад стало известно, что Москва может обменять украинских моряков, задержанных за участие в провокации в Черном море, на находящихся в заключении на Украине россиян.