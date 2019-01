Прошли испытания парового космического зонда

Специалисты из Университета Центральной Флориды провели эксперимент, в ходе которого доказали, что паровой космический зонд сможет работать почти бесконечно, заправляясь на ходу.

Ученые испытали прототип межпланетного аппарата, который использует для движения лед и пар и может передвигаться на огромные расстояния. По планам разработчиков, для энергии такой зонд будет использовать распространенный в Солнечной системе ресурс — водный лед.

Первый прототип зонда уже был создан учеными из Университета Центральной Флориды и компании Honeybee Robotics. Зонду дали название WINE (World Is Not Enough, «Целого мира мало»), а его первые испытания выпали на последний день ушедшего года.

Сообщается, что аппарат успешно оторвался от опоры, используя реактивную тягу струи водного пара, произведенного тут же, на борту.

Согласно проекту, WINE — это небольшой аппарат с солнечными панелями для выработки энергии при полете. Также на борту зонда находится радиоизотопный термоэлектрогенератор РИТЭГ — для питания там, где света Солнца будет уже недостаточно.

Полученную энергию аппарат использует для растапливания льда и превращения его в пар.