найти ×
   
  • USD +0.28
    67.19
  • EUR -0.06
    77.07
СохранитьСохранено0
×

003249

Прошли испытания парового космического зонда

Small 8c0837760a
  • 14 января 2019, 11:28
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Специалисты из Университета Центральной Флориды провели эксперимент, в ходе которого доказали, что паровой космический зонд сможет работать почти бесконечно, заправляясь на ходу.

Ученые испытали прототип межпланетного аппарата, который использует для движения лед и пар и может передвигаться на огромные расстояния. По планам разработчиков, для энергии такой зонд будет использовать распространенный в Солнечной системе ресурс — водный лед.

Первый прототип зонда уже был создан учеными из Университета Центральной Флориды и компании Honeybee Robotics. Зонду дали название WINE (World Is Not Enough, «Целого мира мало»), а его первые испытания выпали на последний день ушедшего года.

Сообщается, что аппарат успешно оторвался от опоры, используя реактивную тягу струи водного пара, произведенного тут же, на борту.

Согласно проекту, WINE — это небольшой аппарат с солнечными панелями для выработки энергии при полете. Также на борту зонда находится радиоизотопный термоэлектрогенератор РИТЭГ — для питания там, где света Солнца будет уже недостаточно.

Полученную энергию аппарат использует для растапливания льда и превращения его в пар.

Аппараты, подобные WINE, способны полностью изменить наш подход к исследованию Вселенной, рассказал о разработке вице-президент Honeybee Robotics Крис Закни.
Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
24410776читать позжечитаю позже
Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
3743724читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
В чем польза кофейного аромата

Ученые нашли полезное применение кофейному аромату.

9261700читать позжечитаю позже

Здоровье
Найдены способы борьбы с укачиванием в самолете07 июня 2018

Авиапассажирам следует знать, что им поможет справиться с тошнотой.

3016282читать позжечитаю позже