Реконструкция зданий Госдумы резко подорожала

Масштабная реконструкция зданий Госдумы в Москве будет стоить 4,35 миллиарда рублей, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на материалы федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП).

Как стало известно изданию, из федерального бюджета будет выделено 3,38 миллиарда рублей на реконструкцию здания на Охотном Ряду, где сейчас заседают депутаты.

Кроме того, 970 миллионов рублей из бюджета Москвы выделят на реконструкцию пустующих разрушающихся палат боярина Троекурова в Георгиевском переулке, где будут размещены два комитета нижней палаты парламента.

Согласно планам, реконструкция должна быть завершена в 2020 году.

В здании на Охотном Ряду планируется перестроить зал пленарных заседаний, прилегающие зоны, крышу, столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию.

Газета напоминает, что в начале 2018 года реконструкцию Госдумы оценивали в 705 миллионов рублей. Ожидалось, что ее завершат в том же году.

Как писал «Ридус», в декабре прошлого года сообщалось, что на реконструкцию здания Госдумы планируется потратить 2 миллиарда рублей.

Также подорожало строительство нового восьмиэтажного корпуса Совета Федерации на Петровке, который планируют построить к 2021 году. Первоначально стоимость строительства оценивали в 1,69 миллиарда рублей. Сейчас на него предполагается потратить 2,85 миллиарда рублей, пишет газета.

(со звуком)

