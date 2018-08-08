Назван день выхода первой серии последнего сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO объявил дату выхода первого эпизода финального сезона сериала «Игры престолов». Его покажут 14 апреля.

Пока поклонникам сериала показали новый тизер, в котором члены семьи Старков находят собственные статуи в семейном склепе и ощущают ледяное дыхание смерти.

Напомним, в декабре 2018 года в Сеть был загружен первый тизер финального сезона «Игры престолов», извещающий о том, что его премьера запланирована на апрель 2019 года. Точный день выхода на экраны первой серии последнего сезона ранее не афишировался.

Создатели сериала пообещали, что зрителям восьмого сезона расскажут о событиях, которые происходили за тысячу лет до основной сюжетной линии сериала и могут объяснить некоторые повороты сюжета. Также упоминалось о том, что в основу сценария положены две ранее неопубликованные части романа «Песни Льда и Пламени» Джорджа Мартина.



Как рассказывал «Ридус», съемки заключительного сезона «Игры престолов» начались еще в октябре 2017 года. Бюджет каждого эпизода составит примерно 50 миллионов долларов, а продолжительность будет больше обычной по 70 а то и 90 минут.