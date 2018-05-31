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В РПЦ ответили на требование Порошенко «показать томос от Сталина»

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© Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что недавно созданная Православная Церковь Украины является канонической, поскольку получила благословения Константинопольского Патриархата, и призвал Русскую Православную Церковь «показать свой томос, подписанный Сталиным».

«Никто не способен остановить украинцев, которые отходят прочь от Российской империи и Советского союза. Никто не способен остановить Украину и украинцев, которые снимают ярмо московской церкви и московской империи. Мы украинцы и мы ни у кого не будем спрашивать разрешения в какую церковь нам ходить», — приводит пресс-служба президента Украины его слова.

«И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть они сейчас сами разберутся, покажут nомос … А где их nомос? Сталиным подписан? Вот это все с этого и начиналось. Правда — ее не спрячешь», — добавил Порошенко.

Пожелавший остаться неизвестным представитель Русской Православной Церкви прокомментировал для RT призыв главы украинского государства, назвав характер его вмешательства во внутренние дела православных верующих беспрецедентным.

«Заявления этого политического лидера оставляют впечатление, что он, вероятно, считает себя религиозным лидером, который вправе ставить вопросы, которые относятся к сугубо религиозной сфере. Вопиющее смешение религии и политики, которое мы видим в лице этого человека, не принесет ничего хорошего украинскому государству», — заявили в РПЦ.

Ранее «Ридус» рассказывал, почему в РПЦ не хотят признавать украинскую автокефалию и не считают главу ПЦУ Епифания настоящим митрополитом.

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