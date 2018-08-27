При пожаре в клинике реабилитации наркозависимых погибли 17 человек

Число жертв пожара в центре реабилитации наркозависимых в крупнейшем городе Эквадора Гуаякиль составило 17 человек. Еще как минимум 12 пациентов учреждения получили травмы и ожоги различной степени тяжести, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

По предварительным данным, причиной возгорания стал умышленный поджог матрасов, совершенный с целью дальнейшего побега группой граждан, проходивших курс реабилитации в пенитенциарном центре.

Мы сожалеем о гибели 17 человек, чьи жизни унесла эта трагедия, однако не готовы подтвердить данные о халатности со стороны персонала клиники, — прокомментировали ситуацию в службе пожарной охраны Гуаякиля.

Тем не менее, согласно информации агентства, местные полицейские продолжают добиваться ареста владельцев и управляющих клиники.

В 2014 году похожая трагедия произошла в одном из алтайских центров реабилитации наркозависимых. Тогда жертвами огненной стихии оказались 8 человек.