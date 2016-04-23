Число жертв взрыва бытового газа в Париже увеличилось до 3 человек

Третьим погибшим в результате взрыва бытового газа в 9-м округе Парижа стал гражданин Испании. Об этом в субботу сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление испанского Министерства иностранных дел.

Несколькими часами ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер объявил о гибели двоих сотрудников пожарной охраны, прибывших на место инцидента за несколько минут до взрыва. По последним данным, в результате трагического происшествия пострадали 37 человек, около 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

В тушении огня, распространившегося после взрыва на соседние здания, задействованы 200 пожарных, в районе 9-го округа были замечены вертолеты экстренных служб. По предварительной версии, причиной трагедии могла стать утечка бытового газа в помещении булочной, расположенной на первом этаже одного из зданий по улице Тревиз.

Ранее издание The Guardian опубликовало видео, снятое в первые минуты после страшного взрыва.

Напомним, мощный взрыв в центре французской столицы произошел в субботу около 9 часов утра по местному времени. Изначально в СМИ фигурировала информация о 20 пострадавших.

В связи с распространением пожара на соседние здания парижские власти приняли решение об эвакуации их жильцов.