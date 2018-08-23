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Движение поездов на фиолетовой линии петербургского метро восстановлено

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© Сергей Коньков/ТАСС

Движение поездов на Фрунзенско-Приморской (фиолетовой) линии петербургской подземки восстановили после сбоя, связанного с падением пассажира на рельсы. Неприятный инцидент произошел в субботу днем на пересадочной станции «Садовая», сообщили в пресс-службе метрополитена.

Человек упал на рельсы на «Садовой», его подняли, он жив, — прокомментировал ситуацию представитель подземки.

На время спасательной операции, занявшей у экстренных служб метрополитена около 10 минут, движение поездов на фиолетовой ветке было временно приостановлено, сейчас составы следуют в соответствии с расписанием.

О личности упавшего на рельсы пассажира не сообщается. По информации «Фонтанки», мужчину могло подвести равновесие.

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