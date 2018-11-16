В Японии показали двухместную мини-субмарину

В Японии стартовали продажи двухместной мини-подлодки Japang, которая способна погружаться на глубину до 80 метров.

Размеры субмарины миниатюрны — длина 4,87 метров, а вес — 4,2 тонны. Как говорят представители компании, купить подлодку может любой желающий, имеющий 160 миллионов йен (около 100 миллионов рублей).

Корпус Japang сделан из акрила и стали, процесс посадки-высадки осуществляется через откидывающийся стеклянный фонарь «кабины». Внутри субмарины помещается 2 пассажира.

Подводное путешествие может длиться не более четырех часов — именно такая мощность заряда у литий-ионных батарей.

Благодаря двум электромоторам совокупной мощностью 13,5 л. с. под водой Japang развивает скорость до 7 узлов (13 км/ч), но, чтобы быстро не разрядить аккумуляторы, рекомендуется плавать с крейсерской скоростью 5 узлов.

Управлять мини-субмариной совсем несложно. Для этого нужен джойстик, напоминающий таковой от игровой приставки, а вся информация о функционировании систем субмарины выводится на планшет на центральной панели, — рассказали разработчики.

Свое название подлодка получила из-за японских корней компании-изготовителя, при её изготовлении используются только японские комплектующие и материалы, а выпуском занимается японская судостроительная компания TST, больше известная как производитель контейнеровозов, танкеров и сухогрузов.

Сейчас субмарина продается только в Японии, но в дальнейшем компания планирует выйти на международный рынок.