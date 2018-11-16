ВВС США провели разведку вблизи Крыма

Самолет-разведчик Boeing RC-135V и беспилотник RQ-4B Global Hawk совершили разведывательные полеты вблизи Крыма и побережья Краснодарского края.

Согласно данным мониторингового ресурса Plane Radar, утром 11 января Global Hawk взлетел с авиабазы в Италии, пролетел воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии, а затем провел разведку у линии разграничения в Донбассе.

Через несколько часов беспилотник начал облет Черноморского побережья. К российским границам также подлетел американский самолет-разведчик. Он стал исследовать пространство у побережья Черного моря, приблизился к береговой линии в районе Новороссийска, а затем вернулся в аэропорт базирования, свидетельствуют данные Plane Radar.

Активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ в последнее время заметно возросла. Их замечали не только в районе Крыма и Краснодарского края, но и возле западных рубежей страны.

Минобороны РФ неоднократно обращалось к Вашингтону с призывом отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.