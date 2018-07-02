Супруги из Петербурга умерли в Камбодже с разницей в день

В Камбодже скончались от инфаркта миокарда с разницей в один день муж и жена из Санкт-Петербурга, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Пномпене Евгений Заболотный.

Их тела обнаружили 4 января в доме, который они снимали в курортном городке Сиануквиль.

По результатам осмотра врачей выяснилось, что 58-летняя женщина умерла 2 января, а смерть 53-летнего мужчины наступила 3 января.

В посольстве отметили, что в Камбодже пара проживала давно. «Могу сказать, что они находились здесь более чем один месяц», — цитирует Заболотного РИА Новости.

Согласно распространенной в соцсетях информации, супруги уехали в Камбоджу с билетами в один конец осенью 2018 года из-за проблем с ипотекой.

В настоящее время тела умерших находятся в Пномпене, в госпитале Кхмеро-советской дружбы. Посольство РФ пытается установить контакт с родственниками покойных.