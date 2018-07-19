Тушинский прорыв и мандарины для ОМОНа: итоги недели в картинках
- 12 января 2019, 18:12
- diliago, художник «Ридуса»
«Арт-Ридус» представляет очередную подборку мини-комиксов и анимированных иллюстраций по мотивам ярких событий недели.
Омон и мандарины
Со слов бойцов ОМОНа, подарком, за которым им было приказано проехать 130 км из Ингушетии в Чечню, оказался неполный ящик мандаринов, предназначенный для 52 человек. ГУ МВД России по СКФО проводит служебную проверку после появления в соцсетях соответствующего видео.
Цензура от Билана
Популярный исполнитель Дима Билан считает, что в российском шоу-бизнесе надо ввести цензуру. «Чтобы не сваливаться в абсолютный „треш“ и вседозволенность, то, быть может, и стоит ввести некие рамки».
Похороны авторитета
В МВД опровергли участие полицейских в похоронах криминального авторитета. Начальник пресс-службы регионального главка Ирина Щеголева сообщила, что готовится иск по защите чести и достоинства.
Новости космического расследования
В ближайшие недели будут готовы результаты расследования причин, из-за которых в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» появилось отверстие, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
Яичная математика
Российские СМИ сообщили о появлении на прилавках магазинов куриных яиц в новых упаковках по девять штук вместо привычного десятка. В Рунете на новость отреагировали бурно и по большей части с негодованием.
Авария в Тушино
В четверг движение по Волоколамскому шоссе оказалось парализовано в результате прорыва воды из ложа судоходного канала им. Москвы. Авария названа небывалой. Однако заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, который занимается ликвидацией последствий протечки, сообщил журналистам, что «каких-либо особых мер власти предпринимать не планируют».
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