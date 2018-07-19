Тушинский прорыв и мандарины для ОМОНа: итоги недели в картинках

«Арт-Ридус» представляет очередную подборку мини-комиксов и анимированных иллюстраций по мотивам ярких событий недели.

Омон и мандарины

Со слов бойцов ОМОНа, подарком, за которым им было приказано проехать 130 км из Ингушетии в Чечню, оказался неполный ящик мандаринов, предназначенный для 52 человек. ГУ МВД России по СКФО проводит служебную проверку после появления в соцсетях соответствующего видео.

Цензура от Билана

Популярный исполнитель Дима Билан считает, что в российском шоу-бизнесе надо ввести цензуру. «Чтобы не сваливаться в абсолютный „треш“ и вседозволенность, то, быть может, и стоит ввести некие рамки».

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Похороны авторитета

В МВД опровергли участие полицейских в похоронах криминального авторитета. Начальник пресс-службы регионального главка Ирина Щеголева сообщила, что готовится иск по защите чести и достоинства.

Новости космического расследования

В ближайшие недели будут готовы результаты расследования причин, из-за которых в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» появилось отверстие, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.





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Яичная математика

Российские СМИ сообщили о появлении на прилавках магазинов куриных яиц в новых упаковках по девять штук вместо привычного десятка. В Рунете на новость отреагировали бурно и по большей части с негодованием.



Авария в Тушино

В четверг движение по Волоколамскому шоссе оказалось парализовано в результате прорыва воды из ложа судоходного канала им. Москвы. Авария названа небывалой. Однако заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, который занимается ликвидацией последствий протечки, сообщил журналистам, что «каких-либо особых мер власти предпринимать не планируют».



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