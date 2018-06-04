Минималистичные фото обычных вещей заворожили интернет

Каждый фотограф мечтает найти свою уникальную фишку, благодаря которой его снимки будут узнавать во всём мире. Сделать это удалось фотографу Пичая Бурух (Peechaya Burrough). Эта творческая девушка родилась в Таиланде, потом переехала в Австралию, и начала вести свой Instagram, для которого снимает повседневные предметы и объекты в минималистическом стиле.

Страничка быстро стала популярной, на неё подписалось уже более 114 тысяч человек, которые в восторге от того, как в руках креативного мастера становятся искусством обычные предметы, такие как воздушные шарики, бумага, кружка или еда. По словам девушки, её творчество основано на самых тёплых воспоминаниях из детства, поэтому кадры получаются такими лёгкими и добрыми.

Собрали для вас самые красивые снимки фотографа, которые стали усладой для глаз тысяч перфекционистов, и от них так и веет оптимизмом.

Вам нравится такое творчество?