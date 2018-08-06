Назван самый возрастной игрок в профессиональном футболе

Самым возрастным игроком в профессиональном футболе оказался 51-летний японец Кадзуеси Миура, который продолжает выступать во втором по силе дивизионе чемпионата Японии.

Недавно нападающий «Иокогамы» продлил контракт с этим футбольным клубом еще на год, хотя в конце февраля ему исполнится 52 года, сообщает The Sun.

Миура проводит уже 33-й сезон в своей спортивной карьере. «Я надеюсь, что смогу продолжить расти как профессионал», — цитирует его издание.

Как отмечает газета, в марте 2017 года японец сыграл за «Иокогаму» в возрасте 50 лет и семи дней, тем самым превзойдя достижение англичанина Стэнли Мэтьюза, который вышел на поле в официальном матче в возрасте 50 лет и пяти дней. Примечательно, что рекорд Мэтьюза продержался более полувека.

Миура выступает за «Иокогаму» с 2005 года. В 261 матче за этот клуб он забил 26 мячей.

Свою профессиональную футбольную карьеру японец начал в 1986 году, а его первой командой был бразильский «Сантос». Он также играл за бразильский «Палмейрас», итальянский «Дженоа» и австралийский «Сидней».

В составе сборной Японии Миура провел 89 матчей с 1990 по 2000 год и забил 55 мячей.