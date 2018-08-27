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Мощный снежный циклон надвигается на Москву

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© Михаил Терещенко/ТАСС

Сильный снегопад в столицу принесет мощный атлантический циклон, который выходит на Центральную Россию.

Он распространится вплоть до Сибири.

Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, снег и метели ожидаются 12 и 13 января в разных районах Центрального региона. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

По словам синоптика, днем 12 января температура воздуха опустится примерно до минус 10 градусов.

Предполагается, что к 13 января морозы ослабеют до 7—8 градусов, а в начале следующей недели температура дойдет до оттепельных значений, пишет издание.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет.

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