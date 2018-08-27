найти ×
   
  • USD +0.06
    66.92
  • EUR -0.08
    77.13
СохранитьСохранено0
×

408107

Тест: Что вы знаете о геологии?

Small dd3dc5f883
  • 11 января 2019, 14:14
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Геология — это не наука, а целая совокупность наук, изучающих строение Земли, историю происхождения нашей планеты и её развитие. Специалисты утверждают, что геология — это интересно и очень увлекательно. Проверьте свои знания в этой области, ответив на десять вопросов.

Какой результат вы получили? Напишите в комментариях! А тест отправьте своим эрудированным друзьям.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
82211953читать позжечитаю позже
Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе
201968читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

5144646читать позжечитаю позже
|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие27 августа 2018

Откажется ли Индия от российского оружия?

3743667читать позжечитаю позже