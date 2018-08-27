Тест: Что вы знаете о геологии?

Геология — это не наука, а целая совокупность наук, изучающих строение Земли, историю происхождения нашей планеты и её развитие. Специалисты утверждают, что геология — это интересно и очень увлекательно. Проверьте свои знания в этой области, ответив на десять вопросов.

Какой результат вы получили? Напишите в комментариях! А тест отправьте своим эрудированным друзьям.