Глава Магаданской области заявил, что в России не убивали инакомыслящих

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил в интервью газете «Завтра», что в России никогда не уничтожали инакомыслящих.

«В этом и сила нашего народа», — подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что у живущих в регионе людей нет претензий к Советскому Союзу, у «них нет злобы и чувства мести».

Хотя «в Магадане очень уважительное отношение к тем трагическим событиям в истории нашей страны», сказал Носов, имея в виду сталинские репрессии.

«Один из самых знаменитых заключенных Колымы — Сергей Павлович Королев. И он здесь не золото добывал: ему были созданы условия, и он работал в своем направлении», — сообщил губернатор Колымы.

А вот недобрым словом местные люди поминают 90-е годы и либеральных лидеров того времени, отметил Носов в беседе с главным редактором издания Александром Прохановым.

Напомним, что с 1932 по 1953 год территория нынешней Магаданской области состояла из полусотни так называемых исправительно-трудовых лагерей под общим названием Севвостлаг.

Согласно официальным данным, в лагеря Колымы было завезено больше 740 тысяч заключенных. Не меньше 120 тысяч человек погибли от голода, холода и болезней. Больше 10 тысяч были расстреляны.

По данным правозащитников, общее количество расстрелянных на Колыме составляет около 30 тысяч человек.

Первыми уничтожали «троцкистов» и участников прежних оппозиций в ВКП(б). Казни проходили в специальном лагере возле шахты «Серпантинка».

Немецкая коммунистка Труде Рихтер, отбывавшая срок на Колыме, вспоминала, как проходили расстрелы: «В палатке надевают наручники и в рот суют кляп, чтобы человек не мог кричать, зачитывают приговор — решение Колымской тройки НКВД — и ведут в „кабинет начальника“, специально приспособленный для исполнения приговора. Человек только переступает порог двери, тут же слышен глухой выстрел».

Один из самых известных узников Колымы — выдающийся русский писатель Варлам Шаламов, автор знаменитых «Колымских рассказов», в которых описываются ужасы жизни политических заключенных в советских концентрационных лагерях.